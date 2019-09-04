Участники украинского шоу «Обмен женами» подрались в Дании

Жена датского миллионера украинка Дарья в соответствии с правилами шоу «Обмен женами» провела несколько недель с соотечественником Стасом. Он разозлил ее настолько, что выпуск кончился потасовкой.

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Жена Стаса Карина провела это время с датчанином Отто. Закончившийся дракой выпуск опубликовал телеканал «1+1».

Сначала 38-летняя Дарья надеялась, что сможет найти в другой семье что-то такое, что сочтет полезным и привнесет в свою. Но 30-летний Стас постоянно вызывал ее раздражение. По мнению Дарьи, предприниматель не умеет экономить, а его жена Карина спускает деньги на ночные клубы, салоны красоты и фитнес.

В конце выпуска Стас не выдерживает, и называет партнершу «шмарой». В ответ она набрасывается на него с кулаками: «Падла, ты что, сдурел?» Дерущихся удалось разнять режиссеру передачи.

«Я женщина, я достигла чего-то в своей жизни, и чтобы это неразумное существо называло меня „шмарой“? Никому такого не позволю», — заявила Дарья.

В комментариях к выпуску мнения разделились.