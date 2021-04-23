Участники шествия в Ереване сожгли флаги Азербайджана и Турции

В столице Армении прошло факельное шествие, посвященное 106-й годовщине геноцида армян в Османской империи. На площади Свободы в центре Еревана участники сожгли турецкий и азербайджанский флаги, от которых зажгли факелы, сообщил «Интерфакс».

Несколько тысяч человек в сопровождении полиции направились к мемориальному комплексу памяти жертв геноцида «Цицернакаберд». Там у Вечного огня участники останутся на всю ночь, уточнило РИА «Новости».

Шествие проводится ежегодно, начиная с 2000 года. Его организует оппозиционная партия «Дашнакцутюн» (Армянская революционная федерация) вместе со своим молодежным союзом.

Акция проходит перед Днем памяти жертв геноцида, который отмечают 24 апреля. Речь идет о массовых убийствах армян турками-османами в 1915 году. Турция выступает резко против такой трактовки.

Геноцид признали ряд европейских и латиноамериканских стран, Европарламент и Всемирный совет церквей. Госдума в 1995 году приняла документ «Об осуждении геноцида армянского народа 1915–1922 гг. на его исторической родине — в Западной Армении».

По данным The Wall Street Journal, геноцид армян планирует официально признать президент США Джо Байден.