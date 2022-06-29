Участники саммита НАТО в Мадриде удивились «русскому салату» в меню местных ресторанов. Об этом сообщило издание Reuters.

Состав блюда чем-то напомнил оливье. Гости мероприятия уточнили, что салат находился на верхних позициях в меню и предлагался за восемь евро за порцию. Их удивило наличие блюда с таким названием, поскольку во время заседания участники саммита планировали официально назвать Россию «угрозой» для альянса.

«Русский салат на саммите НАТО? Я немного удивлен таким выбором блюда», — заявил журналист Иньяки Лопес.

Авторы материала Reuters отметили, что желание утолить голод оказалось сильнее. Ресторан мероприятия полностью распродал блюдо за пару часов.

Ранее генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг заявил, что расширение НАТО в корне изменит ситуацию в Балтийском регионе. Это заявление процитировал RT. Также Столтенберг подчеркнул, что предстоящее вступление Швеции и Финляндии в альянс является сигналом президенту России Владимиру Путину.