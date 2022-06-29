Официальное подтверждение готовности стран — участниц НАТО повысить оборонные расходы прозвучит на саммите Альянса в Мадриде. Такое заявление сделал генсек организации Йенс Столтенберг. Его слова процитировал ТАСС.

Он сообщил об этом по прибытии на саммит.

«Мы подтвердим нашу приверженность [повышению оборонных расходов]», — заявил Столтенберг.

По его словам, участники саммита также проанализируют огромный прогресс по этому направлению.

Кроме того, Столтенберг анонсировал принятие новой стратегической концепции НАТО. Этот документ официально признает Россию прямой угрозой Альянсу.

Ранее генсек НАТО заявлял, что расширение территорий организации за счет принятия новых государств в корне изменит ситуацию в Балтийском регионе. Это заявление Столтенберга процитировал RT. Он сделал это заявление на фоне возможного вступления в НАТО Финляндии и Швеции. По его словам, такой шаг станет сигналом для президента России Владимира Путина.