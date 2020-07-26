Участники протестов в калифорнийском Окленде сожгли здание суда

Протестная акция против расизма в городе Окленде в Калифорнии переросла в массовые беспорядки. Радикалы разгромили полицейский участок, подожгли здание суда округа Аламед и напали на правоохранителей. Об этом говорится в сообщении отдела полиции Окленда в Twitter.

«Несколько сотен демонстрантов разорили полицейский участок. Разбрасывали баллоны с красками, стреляли фейерверками и направляли лучи лазеров, ослепляя полицейских и пилотов вертолетов. Мы призываем организаторов сохранить протест мирным».

Протестующие в городе Окленде в американской Калифорнии подожгли здание местного суда.

«Подстрекатели в толпе демонстрантов подожгли здание суда округа Аламеда. Пожалуйста, держитесь вдали от этого района», — написала полиция Окленда в Twitter.

Видео с подожженным зданием суда на своей странице опубликовал редактор газеты Human Events Ян Чонг.

«Антифа подожгли здание суда округа Аламеда в Окленде, штат Калифорния», — написал он.

По данным местного телеканала KRON, на центральные улицы города вышли около 600 человек. Несколько агитаторов спровоцировали толпу устроить погромы. Они начались в районе улицы Лейксайд, где сначала участники протеста разгромили отдел полиции, разбив там все окна, а после они пошли к зданию суда, которое сожгли. О задержаниях участников беспорядков полиция пока не сообщала.

Протесты и беспорядки в США не прекращаются уже более месяца. Они начались после гибели афроамериканца Джорджа Флойда. Мужчина умер во время задержания сотрудниками полиции. Суд признал одного из правоохранителей виновным в убийстве, троих — в пособничестве.

Изначально противники расизма и произвола со стороны полиции устраивали мирные акции, но после того, как к ним подключились радикальные группировки, начались беспорядки. Протестные выступления до сих пор проходят в десятках американских городов.