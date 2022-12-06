Мир 06 декабря 2022, 14:31 Участники протестной акции в Софии заблокировали церковь с послом России Протестующие в Софии перекрыли вход в храм с послом России и митрополитом Антонием YouTube

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Площадь перед православным храмом в Софии перекрыли участники протеста, выступающие против визита отвечающего за внешние связи Московского патриархата митрополита Волоколамского Антония. Как сообщило болгарское издание Novinite, на проходящей в церкви литургии также присутствуют посол России Элеонора Митрофанова и глава партии «Альтернатива болгарского возрождения» Румен Петков.

По данным журналистов, среди собравшихся перед храмом есть беженцы с Украины. Участники скандируют антироссийские лозунги и требуют, чтобы российский священник покинул территорию страны, входящей в Евросоюз и НАТО. Территорию около храма оцепили сотрудники полиции.

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Представители посольства России в Софии в беседе с РИА «Новости» заявили, что болгарские журналисты несколько приукрасили ситуацию. В дипмиссии пояснили, что на площади собралась небольшая демонстрация, которая посчитала, что литургия посвящена победе русской армии на Украине.

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«Это не соответствует действительности, потому что цель приезда митрополита Антония — участие в торжествах по поводу 70-летия подворья патриарха Московского и всея Руси в Софии», — заявили в посольстве.

В ведомстве добавили, что об угрозах в адрес российского посла речи также не идет.

Элеонора Митрофанова рассказала, что участники протеста пытались сорвать службу, а после не пропускали машину посольства к выезду. Глава дипмиссии вызвала другую машину, чтобы вернуться на работу. Посол добавила, что опасности протестующие не представляли, так как на месте находились сотрудники полиции.