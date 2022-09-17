Участники протеста в Париже потребовали отставки Макрона | 360°

Мир 17 сентября 2022, 21:14 Поделиться Telegram

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Viber Участники протеста в Париже потребовали отставки Макрона Многотысячная демонстрация собралась в центре Парижа с лозунгами об отставке Макрона Twitter

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Площадь Пале-Рояль стала местом массовой акции протеста жителей Парижа, которые вышли на улицу по призыву движения «Патриоты». Как сообщило РИА «Новости» со ссылкой на своего корреспондента на месте событий, количество протестующих превысило несколько тысяч человек.

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Глава движения патриоты Флориан Филиппо опубликовал на своей странице в Twitter видео с места событий.

«В этот день в Париже люди требуют отставки Макрона. Депутаты, сенаторы, за работу!» подписал он свое видео.

Главными требованиями участников движения «Патриоты» и их сторонников кроме отставки Эммануэля Макрона с поста президента стали выход Франции из состава Евросоюза и НАТО.

Движение «Патриоты» Флориан Филиппо основал в 2017 году после того, как покинул пост вице-президента партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен.

Тяжелая экономическая ситуация и энергокризис во Франции заставил власти страны дать новые рекомендации жителям на предстоящие холода. В частности, горожанам рекомендовали находиться дома в пуховиках, чтобы экономить отопление и отключать Wi-FI. Как напомнило ИА Nation News, ранее президент Франции Эммануэль Макрон объявил, что «время изобилия» закончилось.

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