Участники популярной южнокорейской группы BTS отправятся в армию | 360°

Мир 17 октября 2022, 23:47 Участники популярной южнокорейской группы BTS отправятся в армию Компания Bighit Music: члены популярной южнокорейской группы BTS отправятся в армию wikipedia

Читать 360tv в

Участники самого популярного южнокорейского бойз-бенда BTS отправятся в армию и могут воссоединиться только в 2025 году. Об этом сообщила музыкальная компания BigHit Music.

Участники BTS считают «большой честью» служение родине, отмечается в заявлении. Представители лейбла напомнили, что группа появилась более 10 лет назад, достигла международного успеха, побила рекорды и вывела жанр K-Pop «в глобальную стратосферу». Сейчас настало время для военной службы.

Реклама

Первым в армию пойдет старший из членов бойз-бенда, 30-летний Ким Сок Джин. Остальные планируют нести военную службу, исходя из своих индивидуальных планов.

Реклама

«Мы поддерживаем и поощряем наших артистов и очень гордимся тем, что теперь у каждого из них будет время выполнить свой долг, принося пользу стране, которую они называют домом», — подчеркнули в музыкальной компании.

Ее представители заметили, что один из треков последнего альбома — Yet To Come (The Most Beautiful Moment) — своего рода обещание, что у BTS «многое еще впереди».

«И компания, и участники BTS с нетерпением ждут возможности воссоединиться примерно в 2025 году, после выполнения обязательств по службе», — уточнили в BigHit Music.

В соответствии с законами Южной Кореи, все мужчины в возрасте от 18 до 28 лет должны служить в армии около двух лет, в противном случае им грозит тюремное заключение. От армии освобождают только олимпийских чемпионов и признанных классических музыкантов — обладателей наград.