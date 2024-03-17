Важное 17 марта 2024, 12:35 Участники подполья в Одессе устроили диверсию на складе дронов ВСУ ТАСС: подполье в Одессе провело диверсию на складе ВСУ, уничтожив 50 БПЛА РИА «Новости»

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Участники подполья в Одессе организовали диверсию на складе беспилотников ВСУ. В результате им удалось уничтожить порядка 50 дронов, сообщил ТАСС.

Собеседник агентства уточнил, что диверсию партизаны провели на складе боеприпасов волонтеров ВСУ в Усатово под Одессой.

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«В результате успешной операции уничтожено более 50 дронов, системы РЭБ», — отметил он.

Кроме того, участники подполья лишили противника антидроновых ружей иностранного производства и военной амуниции.

Минувшей ночью в Одессе объявляли воздушную тревогу. В городе работали силы противовоздушной обороны, сообщил местный Telegram-канал «Политика Страны».

По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, тревогу в Одесской области объявили в 00:17. О последствиях работы сил ПВО ВСУ власти региона не сообщали.