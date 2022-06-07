Участники ПМЭФ обсудят актуальные вопросы устойчивого развития

Опубликована деловая программа дискуссионно-коммуникационной платформы «Устойчивое будущее» в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Эксперты обсудят актуальные вопросы повестки устойчивого развития.

«Социальная деятельность предприятий, прозрачное эффективное управление и приверженность к сохранению окружающей среды являются совместными усилиями бизнеса и государства в достижении целей устойчивого развития. Именно поэтому мы приняли решение запустить платформу „Устойчивое будущее“», — объяснила директор фонда «Контент» Елена Соколова.

На встречах будут поднимать вопросы, касающиеся минерально-сырьевой базы новой экономики, глобальных вызовов и возможностей, усилий бизнеса в решении социальных проблем и приоритетов корпораций в новых условиях. Также в рамках основной деловой программы ПМЭФ-2022 пройдут сессии с участием экспертов. Они обсудят создание национального зеленого стандарта и сохранение и регулирования водных ресурсов.

Сессии деловой программы пройдут при поддержке Фонда Росконгресс, комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды и АО «ИНК-Капитал».

Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум состоится с 15 по 18 июня в КВЦ «Экспофорум». По сообщению «Известий», на участие в нем подали заявки более 500 делегатов из разных стран мира.