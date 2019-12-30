Участники обмена пленными между Донбассом и Киевом рассказали о пытках

Четверым участникам обмена пленными в Донбассе удалось добиться возбуждения уголовных дел о пытках, пока они находились в СИЗО Мариуполя. Эту четверку в Киеве называют «группой Мангуста».

Как удалось выяснить РИА «Новости», возбуждения дел добились Вячеслав Бирюков, Александр Стельникович, Виктор Скрипник и Евгений Дружинин, которых подозревали в причастности к боестолкновениям в Мариуполе 9 мая 2014 года.

«Били очень много и везде, ножом тыкали в ноги. Прикладом автомата били в лицо. „Буцали“, короче, как мячик. Душили, даже вешали. У них на потолке крюк специальный для этих процедур. Короче, полная релаксация», — рассказал Бирюков агентству.

По его словам, пытки проходили в подвале здания СБУ в Мариуполе: там Бирюков провел десять дней, и каждую ночь признания пытались «выбить» следователи СБУ и батальон «Азов».

Другой подозреваемый Александр Стрельникович рассказал, что его держали в тюрьме в аэропорту Мариуполя, которую неформально называют «библиотекой». Он рассказал, что в эту тайную тюрьму людей привозили на неделю или две, чтобы «выбить показания», а потом «оформить в легальную». Причем таким образом добивались показаний не только у задержанных, но и у их знакомых, которые проходили свидетелями.

Теперь следственное управление прокуратуры Донецкой области начало досудебное расследование по уголовному производствам о пытках.

В воскресенье, 29 декабря, самопровозглашенные ДНР и ЛНР завершили обмен пленными с Киевом. Республики Донбасса получили 60 человек, силовики — 52.