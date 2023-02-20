Мир 20 февраля 2023, 06:17 Участники митинга в Вашингтоне против поддержки Украины призвали перестать соревноваться с Россией Экс-конгрессмен, лидер протеста в Вашингтоне Пол призвал не мериться силами с Россией Unsplash

Читать 360tv в

В Вашингтоне прошел митинг против продолжения военной помощи Украине. Его участники призвали администрацию президента США перестать соревноваться с Россией, заявил, подводя итоги шествия, один из организаторов мероприятия, бывший конгрессмен Рон Пол. Его процитировало РИА «Новости».

«Вы слышали много речей и мнений, к которым присоединились. Никто не сказал, что нужен конфликт», — сказал он.

Реклама

Лидер протеста обратил внимание на то, что требования митингующих не соответствовали риторике действующих властей. Они не призывали вести на Украине борьбу, несмотря на тяжелое положение киевского режима, ради того, чтобы помериться силами с Россией. Кроме того, вышедшие на улицу американцы не стали подталкивать к продолжению кампании в Сирии и столкновению с Китаем.

Реклама

Акция протеста прошла у мемориала Линкольна. После череды выступлений колонна продвинулась к Белому дому.

Заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков ранее заявил, что американские политики решили поставить заслон и не позволить России повысить свой авторитет на мировой арене. Они решили, что настал момент пойти в атаку. Однако страна, по его словам, на поддастся давлению США.