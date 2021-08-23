Участники «Крымской платформы» опубликовали декларацию с итогами саммита

Участники саммита «Крымская платформа» опубликовали декларацию, где подвели итоги мероприятия. Она появилась на сайте Министерства иностранных дел (МИД) Украины.

В документе уточнили, что саммит выполняет роль координационной площадки для мирного прекращения временной оккупации Россией территории Крыма и Севастополя. При этом «Крымская платформа» осудила «милитаризацию» и «незаконную аннексию» Крыма, а также нарушение прав граждан и изменение демографической структуры полуострова, которое произошло после переселения туда граждан России.

Во декларации сказано, что против России могут применить новые санкции, если это понадобится и действия России будут требовать этого». Участники саммита также договорились, что будут вместе противостоять «новым вызовам и гибридным угрозам», которые связаны с продолжающейся милитаризацией Крыма.

«Крымская платформа» также призвала Москву «выполнять свои обязательства как государства-оккупанта» в соответствии с нормами международного права и потребовала, чтобы Россия «немедленно прекратила все нарушения прав человека и злоупотребления в отношении жителей Крыма и обеспечила полный и беспрепятственный доступ в Крым для устоявшихся региональных и международных мониторинговых механизмов соблюдения прав человека». Речь идет в том числе про миссию ООН по наблюдению за соблюдением прав человека в Украине и Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине.

При этом Россию пригласили поучаствовать в саммите, чтобы прекратить временную оккупацию полуострова.