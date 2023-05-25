Мир 25 мая 2023, 17:23 Участники конференции по безопасности заявили об интересе США в конфликте на Украине Патрушев: на конференции по безопасности кризис на Украине назвали войной США против РФ U.S. Department of Defense

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Тема кризиса на Украине стала одной из ключевых на международной конференции по безопасности, которую провел Совбез РФ. Как заявил в беседе с ТАСС секретарь организации Николай Патрушев, многие представители других государств сделали выводы, что на Украине идет борьба США против России.

Секретарь Совбеза подчеркнул, что Россию и Китай признали новыми центрами многополярного мира, что сильно не устроило страны Запада.

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«В отношении России, они говорят, выбрана такая тактика, ведь все на Западе говорят, что Россия и Украина воюют. Ничего подобного. Воюют США против России», — привел мнение участников конференции Патрушев.

По его словам, вопрос многополярности мира и попытки США не дать ему закрепиться также возмутили многих участников заседания.

Конференция прошла в Московской области с 23 по 25 мая, в ней приняли участие 112 делегаций более чем из 100 стран.