Мир 03 сентября 2023, 02:17 Участники фестиваля Burning Man оказались в ловушке из-за дождя The Guardian: участники фестиваля Burning Man попали в ловушку из-за дождя Pxhere

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Проливные дожди буквально «заперли» участников проходящего в американском штате Невада фестиваля Burning Man. Ливни отрезали место лагеря от дорог и люди оказались в пустыне, как в ловушке. Об этом сообщил The Guardian.

Фестиваль проходит в пустыне Блэк-Рок. В связи с погодными условиями участникам мероприятия запретили покидать это место и потребовали, чтобы они оставались в лагерях.

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Организаторы фестиваля призвали всех посетителей беречь воду. Движение по дорогам обычным автомобилям сейчас запрещено, проехать могут только экстренные службы.

Из-за дождей отменили все уличные программы.

В 2021 году ежегодный фестиваль Burning Man отменили из-за угрозы коронавируса. Это произошло впервые в истории знаменитого фестиваля музыки и искусств.

Фестиваль Burning Man проводится каждый год с 1986 года в пустыне Блэк-Рок в штате Невада. В дни фестиваля в пустыне из произведений современного искусства строится город, в конце организаторы сжигают гигантскую деревянную человеческую фигуру.