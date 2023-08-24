24 августа 2023, 16:51
Участники БРИКС выступили за сохранение названия объединения
Глава МИД Лавров: БРИКС сохранит название после присоединения шести стран
Участники объединения БРИКС выступили за сохранение его названия при расширении. Такое заявление сделал глава МИД России Сергей Лавров, сообщил ТАСС.
Сейчас организация объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР. Все страны БРИКС выступили за то, чтобы название осталось. Это будет подчеркивать преемственность работы организации, подчеркнул Лавров.
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«Это уже стало брендом, и никто из вновь поступивших в ряды БРИКС не предлагал иного», — отметил министр.
Трехдневный саммит БРИКС в ЮАР закончил свою работу 24 августа. По итогам мероприятия страны — участницы объединения приняли Йоханнесбургскую декларацию, сообщал сайт kp.ru.
Члены БРИКС не обсуждают создание единой валюты, они занимаются поиском путей независимых от США и их союзников расчетов.
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