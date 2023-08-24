Мир 24 августа 2023, 16:51 Участники БРИКС выступили за сохранение названия объединения Глава МИД Лавров: БРИКС сохранит название после присоединения шести стран РИА «Новости»

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Участники объединения БРИКС выступили за сохранение его названия при расширении. Такое заявление сделал глава МИД России Сергей Лавров, сообщил ТАСС.

Сейчас организация объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР. Все страны БРИКС выступили за то, чтобы название осталось. Это будет подчеркивать преемственность работы организации, подчеркнул Лавров.

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«Это уже стало брендом, и никто из вновь поступивших в ряды БРИКС не предлагал иного», — отметил министр.

Трехдневный саммит БРИКС в ЮАР закончил свою работу 24 августа. По итогам мероприятия страны — участницы объединения приняли Йоханнесбургскую декларацию, сообщал сайт kp.ru.

Члены БРИКС не обсуждают создание единой валюты, они занимаются поиском путей независимых от США и их союзников расчетов.