Участники BLM сняли видео с тверком в честь борца за свободу темнокожих

Движение Black Lives Matter опубликовало видео с тверком в Вашингтоне. Ролик приурочили ко дню рождения Мартина Лютера Кинга — младшего, который в свое время боролся за права темнокожих.

Видео с танцем появилось на официальной странице движения Black Lives Matter («Жизни чернокожих важны») в Instagram. За 19 часов ролик посмотрели уже более 800 тысяч раз. На кадрах темнокожая женщина танцует тверк на фоне обелиска в честь президента Вашингтона, а также у мемориала Линкольна. При этом она одета в шорты с расцветкой американского флага.

«Тверк в Вашингтоне — это декларация свободы и исцеления. Выступаем за деколонизацию чрезмерной сексуальности тел чернокожих женщин, чтобы вернуть себе древние священные танцы освобождения и благополучия», — заявили под видео участники движения.

Для своего ролика они выбрали композицию, в конце которой звучат высказывания Кинга-младшего. В комментариях многие раскритиковали кадры.

«Это было дурным тоном», — написал один из пользователей.

«Пожалуйста, удалите это», — попросил другой.

«Я прошу прощения, но это ужасно», — заявили в комментариях.

Движение Black Lives Matter зародилось в США после смерти афроамериканца Джорджа Флойда во время задержания полицейскими.