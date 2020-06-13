Участники акции против расизма в Париже устроили беспорядки

Протестующие в темной одежде и с закрытыми лицами устроили беспорядки во время митинга против полицейского произвола и расизма на площади Республики в Париже.

Правоохранительные органы города применили слезоточивый газ против активистов, когда толпа направилась к опере Гарнье. После того, как движение было остановлено, неизвестные стали забрасывать полицию бутылки, емкости с краской и другие предметы, кто-то разбивал витрины ближних магазинов. В социальных сетях появилось видео с места событий.

В Париже продолжаются акции и беспорядки из-за смерти Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда от рук полицейского. Сегодня днем около 15 тысяч человек вышли на протесты из-за слов главы МВД Франции Кристофа Кастанера о том, что в его ведомстве будет «нулевая терпимость» к полицейским с расистскими взглядами.