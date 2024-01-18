Мир 18 января 2024, 21:23 Участниками крупнейших учений НАТО со времен холодной войны станут 90 тысяч человек НАТО объявил об крупнейших учениях за последние десятилетия у границ с Россией U.S. Department of Defense

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Крупнейшие за последние десятилетия учения НАТО Steadfast Defender 2024 («Стойкий защитник») начнутся на следующей неделе в странах Балтии, Германии, Польше, Норвегии и Румынии. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на главнокомандующего силами Североатлантического альянса Криса Криволи.

В рамках учений отработают сценарий конфликта с «почти равным по силам» противником. Мероприятие продлится до мая, и в нем примут участие около 90 тысяч военнослужащих, более 50 кораблей, включая авианосцы и эсминцы свыше 80 истребителей, вертолетов и беспилотных летательных аппаратов и по меньшей мере 1100 боевых машин, включая 133 танка и 533 боевые машины пехоты.

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Криволи подчеркнул, что в ходе учений отработают последние оборонные планы альянса.

«Учения Steadfast Defender 2024 продемонстрируют способность НАТО быстро развертывать силы из Северной Америки и других частей североатлантического союза для укрепления обороны Европы», — заявил главнокомандующий.

В учениях впервые примут участие военные Швеции, которая пока официально не присоединилась к альянсу. В ходе маневров особое внимание уделят развертыванию сил быстрого реагирования в Польше, переброске войск в страны Балтии. Германия станет центром приема подкреплений, а Норвегия и Румыния — периферийными источниками дополнительных сил.

Официального упоминания России в документах или заявлении представителей НАТО нет, но в последней редакции стратегии альянса страну называли наиболее значительной и прямой угрозой безопасности стран-участниц.

В последний раз учения подобного масштаба НАТО проводил в 1988 году. Тогда в нем принимали участие 125 тысяч человек.

Замминистра иностранных дел России Александр Грушко назвал военные маневры НАТО провокацией. Он подчеркнул, что такой демонстрацией силы альянс хочет оказать давление на Россию и подготовиться к реальным боевым действиям.