Мир 16 ноября 2022, 14:10 Участникам саммита G20 показали карту России с новыми регионами Sputnik: организаторы G20 повесили в аэропорту Бали карту России с новыми регионами «Sputnik Ближнее зарубежье»

Читать 360tv в

Организаторы саммита G20 в Индонезии признали расширение России. Они поставили в аэропорту обновленную карту с Херсонской, Запорожской областями, Донецкой и Луганской народными республиками в составе страны, сообщил Telegram-канал «Sputnik Ближнее зарубежье».

Стенд стоял в зоне аэропорта Бали, где встречали российскую делегацию. Страну изобразили схематически и раскрасили в триколор. На юго-западе журналисты заметили Херсонскую и Запорожскую области, а также республики Донбасса.

Реклама

Новые регионы вошли в состав России по итогам референдумов, которые состоялись с 23 по 27 сентября. Избирательные участки открыли не только на местах, но и по России — для беженцев. Затем власти регионов приехали в Москву и подписали соглашения.

Реклама

На синхронизацию правовой, финансовой и других систем присоединившихся регионов с российскими дали больше трех лет. Переходный период завершится в январе 2026 года. Границы утвердили в том состоянии, в каком они были в момент подписания соглашений. Россия гарантировала местным жителям право на сохранение и изучение родного языка.

Саммит «Большой двадцатки» открылся на Бали 15 ноября. Делегацию России возглавил министр иностранных дел Сергей Лавров, сообщил Ura.ru.