Участникам Олимпиады в Токио разрешили не прививаться от коронавируса

Перед Олимпийскими играми в Токио их участникам разрешили не прививаться от коронавируса. МОК заявил, что не станет принуждать спортсменов к вакцинации.

С таким заявлением на пресс-конференции в Лозанне выступил глава Международного олимпийского комитета Томас Бах. Его слова привела радиостанция «Говорит Москва».

«Мы не собираемся принуждать к вакцинации», — подчеркнул Бах.

Он также обратился ко всем национальным олимпийским комитетам с призывом обсудить с властями своих стран имеющиеся возможности для вакцинации спортсменов.

Ранее в МОК говорили, что участникам Олимпиады в Токио предложат привиться от коронавируса китайской вакциной.

По данным СМИ, на летние Игры не будут приглашать иностранных болельщиков. Окончательное решение по этому вопросу пока не принято. Его планируют обсудить с МОК. Эстафета олимпийского огня перед церемонией открытия Олимпиады также может пройти без зрителей.

Олимпийские игры в Токио должны были состояться в 2020 году. Из-за пандемии их перенесли, оставив название соревнований без изменений. Игры стартуют в Японии 23 июля 2021 года.