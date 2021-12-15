Участникам Олимпиады в Пекине разрешат пользоваться Instagram и Twitter

В Китае откроют доступ к заблокированным в стране соцсетям для участников Олимпийских игр в Пекине. Оргкомитет зимней Олимпиады предоставит открытый интернет-сервис внутри замкнутой системы всем спортсменам и аккредитованным лицам.

Пользоваться социальными сетями приехавшим на ОИ-2022 разрешат в соответствии с обязательствами, которые взял на себя город-организатор соревнований. Об этом ТАСС рассказали в Международном олимпийском комитете.

«Оргкомитет зимних Олимпийских игр в Пекине предоставит внутри замкнутой системы открытый интернет-сервис всем аккредитованным участникам на ключевых олимпийских объектах», — отметили в МОК.

Пользоваться Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp и Telegram можно будет в олимпийских деревнях, в местах проведения соревнований и внесоревновательных мероприятий. Доступ к соцсетям откроют и в отелях. Для аккредитованных участников будет работать Wi-Fi, подключится к которому они смогут при помощи своих устройств.

«В любом месте в пределах районов Пекина и Чжанцзякоу также можно будет получить доступ к открытому интернет-сервису», — добавили в организации.

Для этого оргкомитет предоставит сим-карты с определенным тарифным планом.

Китайские власти закрыли для жителей материковой части страны доступ к наиболее популярным соцсетям и мессенджерам. Поисковая система Google тоже находится под запретом.