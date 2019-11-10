Участника войны в Донбассе задержали в Польше по российскому запросу
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По словам омбудсмена, задержание произошло на пограничном пункте Дорогуск. В понедельник 11 ноября суд рассмотрит вопрос о взятии Мазура под стражу для экстрадиции в Россию.
Депутат Верховной рады Ирина Фриз, в свою очередь, уточнила, что с задержанным уже встретился украинский консул. Правовая помощь ему также будет оказана.
По словам депутата, «ни разу польская сторона еще не выдавала украинцев России».
Волонтер, член УНА-УНСО* Назар Приходько написал в Facebook, что Мазур приехал в Польшу по приглашению местных властей для участия в конференции. Его задержали 9 ноября.
В России Мазура обвиняют в участии в первой чеченской войне на стороне боевиков. Среди других подозреваемых — бывший глава «Правого сектора»* Дмитрий Ярош и бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк.
Мазур — участник конфликта в Донбассе, известный под позывным «Тополь», один из лидеров УНА-УНСО*, сооснователь «Движения сопротивления капитуляции», сотрудник секретариата украинского омбудсмена.
*запрещенные в России экстремистские организации