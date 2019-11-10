  • Участника войны в Донбассе задержали в Польше по российскому запросу

    10 ноября 2019, 02:02

    Кирилл Фролов

    В Польше по запросу российской стороны задержан украинец Игорь Мазур — участник военных действий в Донбассе на стороне Киева. Об этом сообщила в Facebook уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова.
    Участника войны в Донбассе задержали в Польше по российскому запросу

    ДНР и Украина начали разведение сил в Петровском

    Подробнее

    По словам омбудсмена, задержание произошло на пограничном пункте Дорогуск. В понедельник 11 ноября суд рассмотрит вопрос о взятии Мазура под стражу для экстрадиции в Россию.

    Депутат Верховной рады Ирина Фриз, в свою очередь, уточнила, что с задержанным уже встретился украинский консул. Правовая помощь ему также будет оказана.

    По словам депутата, «ни разу польская сторона еще не выдавала украинцев России».

    Волонтер, член УНА-УНСО* Назар Приходько написал в Facebook, что Мазур приехал в Польшу по приглашению местных властей для участия в конференции. Его задержали 9 ноября.

    В России Мазура обвиняют в участии в первой чеченской войне на стороне боевиков. Среди других подозреваемых — бывший глава «Правого сектора»* Дмитрий Ярош и бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк.

    Мазур — участник конфликта в Донбассе, известный под позывным «Тополь», один из лидеров УНА-УНСО*, сооснователь «Движения сопротивления капитуляции», сотрудник секретариата украинского омбудсмена.

    *запрещенные в России экстремистские организации