Участника войны в Донбассе задержали в Польше по российскому запросу

ДНР и Украина начали разведение сил в Петровском Подробнее

По словам омбудсмена, задержание произошло на пограничном пункте Дорогуск. В понедельник 11 ноября суд рассмотрит вопрос о взятии Мазура под стражу для экстрадиции в Россию.

Депутат Верховной рады Ирина Фриз, в свою очередь, уточнила, что с задержанным уже встретился украинский консул. Правовая помощь ему также будет оказана.

По словам депутата, «ни разу польская сторона еще не выдавала украинцев России».

Волонтер, член УНА-УНСО* Назар Приходько написал в Facebook, что Мазур приехал в Польшу по приглашению местных властей для участия в конференции. Его задержали 9 ноября.

В России Мазура обвиняют в участии в первой чеченской войне на стороне боевиков. Среди других подозреваемых — бывший глава «Правого сектора»* Дмитрий Ярош и бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк.

Мазур — участник конфликта в Донбассе, известный под позывным «Тополь», один из лидеров УНА-УНСО*, сооснователь «Движения сопротивления капитуляции», сотрудник секретариата украинского омбудсмена.

*запрещенные в России экстремистские организации