Положительные тесты на коронавирус сдали приехавшие в Пекин 72 участника Олимпиады

Власти Китая проводят жесткое тестирование на коронавирус прилетающих для участия в зимних Олимпийских играх спортсменов и членов делегаций. Как сообщила пресс-служба оргкомитета соревнований, с 4 по 22 января положительные тесты на коронавирус сдали 72 человека.

Первое тестирование прилетевшие в столицу Китая прошли в аэропорту. Специалисты проверили 2568 человек из спортивных делегаций, среди которых был 171 атлет. По результатам исследований инфекция подтвердилась у 39 человек. Спортсменов среди зараженных нет.

Вторую проверку провели в Олимпийской деревне. Всего врачи взяли ПЦР-пробы у 336 421 человека. Анализы показали 33 положительных результата. Но среди зараженных опять же не было ни одного спортсмена.

Организаторы отметили, что все атлеты, официальные делегации и обслуживающий персонал Олимпийских игр находятся в специальном пространстве замкнутого цикла. Они отделены от внешнего общества.

Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года.