Мир 02 января 2024, 00:53 Участника Олимпиады зарезали в Кении Легкоатлета Киплагата нашли мертвым с ножевыми ранениями в Кении Unsplash

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Легкоатлета из Уганды Бенджамина Киплагата обнаружили мертвым в своем автомобиле в Кении. На его теле были ножевые ранения, сообщили на официальной странице World Athletics в соцсети X.

«Представители World Athletics потрясены и опечалены известием о кончине Бенджамина Киплагата. Мы выражаем наши глубочайшие соболезнования его друзьям, семье, товарищам по команде и коллегам-спортсменам», — указали в сообщении.

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По предварительным данным, неизвестные ударили 34-летнего спортсмена ножом в грудь и шею. По факту убийства полиция начала расследование.

Киплагат специализировался в беге на 3000 метров с препятствиями. На Олимпиаде в 2008 году он смог занять девятое место. На Играх в Лондоне в 2012 году Бенджамин Киплагат попал в финал, но его дисквалифицировали.

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