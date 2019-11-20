Участника Евромайдана и «героя АТО» назначили охранять «национальную память» в Одессе

По данным информагентства, Гуцалюк является членом ассоциации казацких обществ, которая пыталась добиться сноса памятника Екатерине II. Кроме того, он основал движение «Одессе –600», участники которого не оставляют попыток перенести дату основания города. По мнению общественников, Одессу основали за четыре века до императорского рескрипта 1794 года.

«Это очень смешной мужчинка с истеричными манерами и визгливым голоском. Ну и активный участник убийств одесситов второго мая, если кто не знает», — напомнили местные жители.