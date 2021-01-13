Участника беспорядков в США нашли мертвым
В США правоохранители нашли труп 53-летнего мужчины, который участвовал в штурме Капитолия и выкладывал снимок рабочего стола спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси. Мужчина свел счеты с жизнью, передает «Политика сегодня» со ссылкой на иностранные СМИ.
По данным издания, труп мужчины нашли в подвале его дома. Правоохранители изъяли две полуавтоматические винтовки и начали расследование. Отмечается, что погибший был сторонником Дональда Трампа и работал менеджером в банке. Соседи описали его как любящего отца, который никогда ни о ком не отзывался плохо, «всегда улыбался и любил стричь свой собственный газон».