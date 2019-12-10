Участник забега шлепнул журналистку по ягодицам в прямом эфире: видео

Участника благотворительного забега отстранили в США из-за того, что он шлепнул по ягодицам журналистку. Она вела репортаж с благотворительного забега в Джорджии. Журналистка стояла спиной к спортсменам и не ожидала, что получит шлепок. Обидчика нашли быстро — больше бегать он не будет.

Источник фото: facebook.com/WSAV Alex Bozarjian

Сразу после инцидента организаторы забега пообещали найти легкомысленного спортсмена, который «оскорбил» и «смутил» ведущую канала WSAV-TV Алекс Бозарджян. «Вчера днем ​​мы опознали его и поделились информацией с журналисткой и ее телеканалом», — такой пост опубликовали в Twitter Спортивного совета Саванны. Личность нарушителя остальным СМИ пока не известна.

«Мы не потерпим такого поведения мероприятиях Спортивного совета Саванны. Мы приняли решение запретить этому человеку участвовать во всех гонках, с которыми связан Спортивный совет Саванны», — заявили в другом сообщении.

На видео, которое посмотрели более 10 миллионов человек, Бозарджян с энтузиазмом рассказывает о забеге. Однако в один момент девушка в шоке отшатывается от дороги, так как спортсмен в шляпе и солнечных очках шлепает ее по ягодицам, пробегая мимо.

«Человеку, который сегодня утром ударил меня по заднице в прямом эфире: ты оскорбил, объективировал и смутил меня. Ни одна женщина никогда не должна мириться с этим на работе или где-либо еще!» — написала журналистка в своем Twitter.

Представитель полиции Саванны отметил, что офицеры разговаривали с журналисткой и готовы к сотрудничеству. Правда, сама Алекс пока никак не прокомментировала личность обидчика и не сказала, планирует ли выдвинуть обвинения в его адрес. Однако в Сети девушку уже поддержали. Бозарджян сочувствуют, некоторые даже пытаются найти нерадивого бегуна самостоятельно.