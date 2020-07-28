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    28 июля 2020, 23:51

    Участник телешоу более 20 лет насиловал женщин. Преступления он снимал на камеру

    Нина Петлинова

    Бывшего участника телешоу талантов X-Factor Филлипа Блэкуэлла приговорили к пожизненному тюремному заключению. За 22 года он изнасиловал девять женщин, снимая свои преступления на видео.
    Участник телешоу более 20 лет насиловал женщин. Преступления он снимал на камеру

    Об этом сообщило издание Metro. По данным следствия, 56-летний Блэкуэлл впервые изнасиловал женщину в 1997 году — тогда ему было 34 года. С тех пор он не раз повторял свои действия в отношении других жертв. Некоторым женщинам, которых он насиловал, Блэкуэлл завязывал глаза и связывал руки. Преступления мужчина совершал на территории разных городов Великобритании — в Бирмингеме, Ковентри и Нанитоне.

    В 2008 году Филлип Блэкуэл принял участие в проекте X-Factor. В телешоу он выступил с музыкальным номером, и прошел несколько отборочных этапов, но в финал не попал. После своего поражения мужчина совершил еще серию изнасилований.

    Большинство его жертв — молодые и одинокие девушки. Блэкуэлл специально выслеживал их для преступлений — для этого он какое-то время наблюдал за женщинами из своего автомобиля. Чтобы сбить правоохранителей со следа и скрыть свое лицо, он всегда надевал балаклаву или маску, когда совершал преступление, а также говорил с жертвами с ирландским акцентом. Он угрожал им, что нападет снова, если те обратятся в полицию.

    В суде Блэкуэлл признал вину в изнасилованиях, нападениях на женщин и других криминальных действиях.

    Новости SMI.FM