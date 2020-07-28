Участник телешоу более 20 лет насиловал женщин. Преступления он снимал на камеру

Бывшего участника телешоу талантов X-Factor Филлипа Блэкуэлла приговорили к пожизненному тюремному заключению. За 22 года он изнасиловал девять женщин, снимая свои преступления на видео.

Об этом сообщило издание Metro. По данным следствия, 56-летний Блэкуэлл впервые изнасиловал женщину в 1997 году — тогда ему было 34 года. С тех пор он не раз повторял свои действия в отношении других жертв. Некоторым женщинам, которых он насиловал, Блэкуэлл завязывал глаза и связывал руки. Преступления мужчина совершал на территории разных городов Великобритании — в Бирмингеме, Ковентри и Нанитоне.

В 2008 году Филлип Блэкуэл принял участие в проекте X-Factor. В телешоу он выступил с музыкальным номером, и прошел несколько отборочных этапов, но в финал не попал. После своего поражения мужчина совершил еще серию изнасилований.

Большинство его жертв — молодые и одинокие девушки. Блэкуэлл специально выслеживал их для преступлений — для этого он какое-то время наблюдал за женщинами из своего автомобиля. Чтобы сбить правоохранителей со следа и скрыть свое лицо, он всегда надевал балаклаву или маску, когда совершал преступление, а также говорил с жертвами с ирландским акцентом. Он угрожал им, что нападет снова, если те обратятся в полицию.

В суде Блэкуэлл признал вину в изнасилованиях, нападениях на женщин и других криминальных действиях.