Участник первой лунной миссии вспомнил необычную встречу с Леоновым

Участник первой лунной миссии астронавт Майкл Коллинз назвал космонавта Алексея Леонова большим оригиналом и силачом. Коллинз вспомнил, как при встрече Леонов поднял его на метр от земли и так держал.

«Алексей Леонов был не только первым человеком, вышедшим в открытый космос, но и большим оригиналом. Однажды он поприветствовал меня, подняв с земли на метр», — рассказал Коллинз. Он опубликовал свое воспоминание в Twitter.

Астронавт также признал Леонова талантливым художником и ярким представителем российской космической программы, а также замечательным человеком. «Удачи, Алексей!» — написал в конце астронавт.

Коллинз в 1969 году с двумя другими американскими астронавтами отправился к Луне на борту корабля «Аполлон-11». Армстронг и Олдрин вышли на поверхность земного спутника, а Коллинз тем временем ждал коллег в командно-служебном модуле на орбите вокруг Луны.

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