Участник первой лунной миссии вспомнил необычную встречу с Леоновым
«Алексей Леонов был не только первым человеком, вышедшим в открытый космос, но и большим оригиналом. Однажды он поприветствовал меня, подняв с земли на метр», — рассказал Коллинз. Он опубликовал свое воспоминание в Twitter.
Астронавт также признал Леонова талантливым художником и ярким представителем российской космической программы, а также замечательным человеком. «Удачи, Алексей!» — написал в конце астронавт.
Коллинз в 1969 году с двумя другими американскими астронавтами отправился к Луне на борту корабля «Аполлон-11». Армстронг и Олдрин вышли на поверхность земного спутника, а Коллинз тем временем ждал коллег в командно-служебном модуле на орбите вокруг Луны.
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Советский космонавт Алексей Леонов стал первым человеком, который вышел из космического корабля в вакуум открытого космоса. Леонов умер 11 октября в госпитале в Москве. Его похоронят в Мытищах с воинскими почестями.