Участник обмена между Россией и Украиной Балух впал в кому после избиения в Киеве

Владимир Балух находится в коме. Он оказался в больнице после того, как на него напали в Киеве. Мужчина известен тем, что Россия освободила его в рамках обмена с Украиной.

«Мы требуем немедленного расследования и ответов на вопросы, кто напал на Владимира Балуха, и всех обстоятельств этого преступления», — сказано в сообщении на сайте партии экс-президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность». Балух является членом этой партии.

В «Европейской солидарности» не исключили, что причиной нападения стали политические взгляды пострадавшего. Организация потребовала провести расследование под личным контролем министра внутренних дел страны.

О покушении на жизнь Балуха ранее сообщила депутат «Европейской солидарности» Ирина Геращенко. Полиция разбирается в обстоятельствах случившегося. Пока произошедшее рассматривают как разбой. Киевская прокуратура уже взяла дело под контроль.

По словам Порошенко, впавший в кому и еще один участник обмена с РФ — Роман Сущенко — собирались от «Европейской солидарности» выдвигаться на местных выборах. Они должны пройти 25 октября.

Балух получил в 2017 году 3,5 года лишения свободы за незаконное хранение боеприпасов в России. Также его признали виновным в дезорганизации работы госучреждений. Мужчина ударил сотрудника ФСИН.

Обмен заключенными в формате «35 на 35» между Россией и Украиной произошел 7 сентября. Благодаря этому Балух смог вернуться на родину.

Ранее Порошенко заявил, что рад российским санкциям против себя. Он сравнил их с государственной наградой и «знаком качества» Россия ввела ограничительные меры также в отношении еще 40 украинцев. В их числе члена политсовет украинской партии «Голос» Святослав Вакарчук, бывший представитель Порошенко в Верховной раде Ирина Луценко. Об этом написал RT.