Участник «Кто хочет стать миллионером» правильно ответил на финальный вопрос, но остался без главного приза

Эндрю Таунсли стал участником британского шоу «Кто хочет стать миллионером». Он правильно назвал ответ на последний вопрос, но не решился рискнуть деньгами. В итоге миллион он так и не заработал.

Таунсли смог дойти до финального вопроса, заработав 500 тысяч фунтов (около 45 миллионов рублей), пишет The Mirror. Мужчине озвучили финальный вопрос, ответив на который, он мог выиграть миллион фунтов. Участнику нужно было сказать, какие мотоциклетные гонки прошли раньше других.

Сам Таунсли ответить не смог и позвонил другу. Тот не смог ему помочь с вариантами ответов. Тогда мужчина решил не испытывать судьбу, а просто забрать уже заработанные деньги. В конце программы ведущий поинтересовался, какой бы ответ все-таки выбрал Таунсли. Игрок назвал вариант «Турист Трофи» и оказался абсолютно прав. Позже мужчина признался, что был огорчен тем, что не стал отвечать наугад.

Несмотря на такой промах, зрители поддержали Таунсли в соцсетях. Они отметили, что полмиллиона прекрасный выигрыш.

Сорвать целый миллион в «Кто хочет стать миллионером» в сентябре 2019-го удалось немецкому юристу Яну Строху. Правда на подготовку мужчина потратил целых 15 лет.