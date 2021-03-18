Участник Евровидения от Белоруссии выступит с новой песней

Группа «Галасы ЗМеста» начала готовить новую песню для выступления на Евровидении. На международном конкурсе музыканты будут представлять Белоруссию. О смене композиции сообщил организатор национального отбора.

«Предложили группе „Галасы ЗМеста“ предоставить нам какой-то иной вариант. Новую песню. И сейчас, насколько я знаю, идет активно работа. <…> Нам сделали одну песню-миллионник. Я думаю, что совсем скоро, через несколько дней вы услышите еще одну песню-миллионник, которую будут слушать по всей Европе», — сказал председатель Белтелерадиокомпании Иван Эйсмонт.

Он добавил, что категорически настаивает на отсутствии политического контекста в песне «Я научу тебя». По словам Эйсмонта, каждый трактует текст так, как ему выгодно. Об этом же заявил и руководитель «Галасы ЗМеста» Дмитрий Бутаков.

«Никакой политический смысл туда не закладывался. Причем даже целенаправленно. На этом дело не остановилось. Нас еще не исключили. В этой песне мы ничего менять не будем, да и какой смысл. Песню уже и так знают, ее поют и так кругом все. Подарим ее народу», — заключил музыкант.

Евровидение пройдет в Роттердаме с 18 по 22 мая. Ранее организаторы конкурса заявили, что белорусская группа не может участвовать с выбранной песней. Они отметили, что написанный текст ставит под сомнение неполитический характер Евровидения. После этого президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что для конкурса без проблем выберут другую песню.