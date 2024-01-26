Мир 26 января 2024, 16:39 Участки на выборах президента откроют во всех странах с посольствами России РИА «Новости»

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Участки на выборах президента России откроются во всех странах, где есть дипломатические представительства и консульские учреждения. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова на брифинге.

Она отметила, что избирательные участки откроют даже в недружественных России государствах, если там есть посольства.

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«Избирательные участки будут открыты во всех странах, в которых имеются дипломатические представительства и консульские учреждения нашей страны, в том числе и в недружественных», — подчеркнула дипломат.

Захарова добавила, что Россия проработает вопрос обеспечения безопасности членов избирательной комиссии и граждан, которые будут голосовать за рубежом.

Ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко рассказала, что недоброжелатели попытаются вмешаться в выборы президента. По ее словам, противники России предпримут недружественные шаги и усилят информационную войну.