    01 июля 2020, 11:34

    Участки для голосования по Конституции России открыли в четырех городах Украины

    Анатолий Минкин

    Россияне, которые в данный момент находятся на территории Украины, могут проголосовать по поправкам к Конституции в Киеве, Одессе, Харькове или во Львове. Во всех этих городах открылись специальные участки для голосования. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу посольства России в украинской столице.

    «Все участки открылись вовремя. Есть первые проголосовавшие», — сообщили в посольстве. Голосование завершится в 20:00 по московскому времени.

    Общероссийское голосование по поправкам к Конституции началось 25 июня. Сегодня последний день, когда россияне смогут высказать свое отношение по изменению основного закона страны. Для участия в голосовании можно прийти на свой участковый избирательный участок или посетить специальный шатер выездной комиссии.

    Для безопасности участники голосования получают маски и перчатки на входе, а также одноразовые ручки. Все помещения избирательных участков дезинфицируются и проветриваются каждый час. Регистрация участников голосования полностью бесконтактна и проходит с соблюдением социальной дистанции.

    «360» ведет онлайн-трансляцию основных событий голосования.