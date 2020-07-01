Участки для голосования по Конституции России открыли в четырех городах Украины

«Все участки открылись вовремя. Есть первые проголосовавшие», — сообщили в посольстве. Голосование завершится в 20:00 по московскому времени.

Общероссийское голосование по поправкам к Конституции началось 25 июня. Сегодня последний день, когда россияне смогут высказать свое отношение по изменению основного закона страны. Для участия в голосовании можно прийти на свой участковый избирательный участок или посетить специальный шатер выездной комиссии.

Для безопасности участники голосования получают маски и перчатки на входе, а также одноразовые ручки. Все помещения избирательных участков дезинфицируются и проветриваются каждый час. Регистрация участников голосования полностью бесконтактна и проходит с соблюдением социальной дистанции.

«360» ведет онлайн-трансляцию основных событий голосования.