Участки для голосования на конституционном референдуме открылись в Казахстане

В Казахстане стартовало голосование на референдуме по внесению изменений и дополнений в конституцию, участки открылись в большинстве регионов страны. Работа участковых комиссий начинается в 07:00 по местному времени (04:00 по московскому).

В ряде регионов Казахстана избирательные участки откроются на час позже, в соответствии с часовым поясом — это Актюбинская, Атырауская, Западно-Казахстанская, Кызылординская и Мангистауская области.

В этот день будет работать более 10 тысяч избирательных участков, из них 65 за пределами Казахстана. В России дипломатические представительства республики организуют пять пунктов для волеизъявления: в Астрахани, Казани, Москве, Омске и Санкт-Петербурге.

Для признания голосования состоявшимся необходима явка избирателей не менее 50% плюс один человек. Изменения и дополнения считаются принятыми, если за них отдали голос более половины голосующих в двух третях областей. Результаты голосования объявят в течение недели. В Казахстане имеют право участвовать в референдуме 11,7 миллиона граждан.