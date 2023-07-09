Мир 09 июля 2023, 19:01 Участие Зеленского в предстоящем саммите оценили в НАТО Столтенберг заявил об отсутствии полной уверенности в участии Зеленского в саммите НАТО РИА «Новости»

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о невозможности быть полностью уверенным в участии президента Украины Владимира Зеленского в предстоящем саммите в Вильнюсе. Об этом сообщил телеканал Sky News.

По словам Столтенберга, нет «стопроцентной уверенности» в том, что Зеленский сможет принять личное участие в мероприятии, и это связано с конфликтом на Украине.

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Глава альянса отметил, что «с нетерпением» ждет встречи с украинским президентом, напомнив, что у них было несколько личных бесед.

Столтенберг подчеркнул, что входящие в НАТО страны согласовали единую позицию по будущему вступлению Украины в альянс. Об этом они планируют объявить на предстоящем саммите организации в Вильнюсе.

Ранее Зеленский заявил, что ждет единства на саммите. Он также указал на важность для стран альянса услышать, что их безопасность также обеспечивает единство. Киевские власти ожидают определенных шагов для приближения позитива.