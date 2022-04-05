Участие в СПЧ ООН для России пустая трата денег
Политолог Светов рассказал, чем грозит России возможное исключение из СПЧ ООН
США рассчитывают, что ООН проголосует по вопросу исключения России из Совета по правам человека ООН 7 апреля. Действительно ли РФ могут исключить из организации и чем это грозит? Свою позицию «360» изложил политолог и журналист Юрий Светов.
Ситуацию в Буче разыгрывают по-разному. США очень аккуратно высказались в отношении того, что там было, но намерены использовать ситуацию в своих целях. Возможно, Россию исключат из СПЧ: там голосуют, как прикажут США, где-то 140 стран. Это такая пристрелка к давней идее попытаться Россию вывести из Совета безопасности.
Чем это грозит? Ничем. США в этот Совет по правам человека то входили, то входили. Им не нравилось, что туда избирали страны, с которыми у США была конфронтация, и они выходили, потом опять возвращались. Надо относиться к этому спокойно: исключат и исключат. В целом время таких структур уходит. Эти структуры стали такими политизированными и настолько односторонними, что в них участвовать — только взносы платить.