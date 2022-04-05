Участие в СПЧ ООН для России пустая трата денег

США рассчитывают, что ООН проголосует по вопросу исключения России из Совета по правам человека ООН 7 апреля. Действительно ли РФ могут исключить из организации и чем это грозит? Свою позицию «360» изложил политолог и журналист Юрий Светов.

Ситуацию в Буче разыгрывают по-разному. США очень аккуратно высказались в отношении того, что там было, но намерены использовать ситуацию в своих целях. Возможно, Россию исключат из СПЧ: там голосуют, как прикажут США, где-то 140 стран. Это такая пристрелка к давней идее попытаться Россию вывести из Совета безопасности.

Чем это грозит? Ничем. США в этот Совет по правам человека то входили, то входили. Им не нравилось, что туда избирали страны, с которыми у США была конфронтация, и они выходили, потом опять возвращались. Надо относиться к этому спокойно: исключат и исключат. В целом время таких структур уходит. Эти структуры стали такими политизированными и настолько односторонними, что в них участвовать — только взносы платить.