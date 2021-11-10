США, Канада и Мексика примут участие в саммите

18 ноября состоится саммит, в котором примут участие США, Канада и Мексика. Представители Белого дома заявили, что планируют провести мероприятие на высшем уровне. Об этом сообщил RT со ссылкой на сообщение Белого дома.

«18 ноября президент США Джо Байден примет премьер-министра Канады Джастина Трюдо и президента Мексики Андреса Лопес Обрадора в Белом доме», — заявили в ведомстве.

При этом для американских политиков это будет первый саммит, начиная с 2016 года. Страны планируют обсудить сотрудничество, а также вопросы коронавируса, климатических изменений и миграции.