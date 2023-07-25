Мир 25 июля 2023, 18:28 Участие в саммите «Россия — Африка» подтвердили 49 из 54 стран Помощник президента Ушаков: 49 стран подтвердили участие в саммите «Россия — Африка» РИА «Новости»

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Участие во втором саммите «Россия — Африка», который состоится в Санкт-Петербурге 27 и 28 июля, подтвердили делегации 49 стран из 54. В частности, мероприятие соберет 27 первых и вторых лиц, в том числе 17 глав государств, сообщил представителям прессы помощник президента России Юрий Ушаков. Об этом написал ТАСС.

На саммит приедут пять вице-президентов, четыре главы правительства, глава парламента, 17 зампредов и министров, пять дипломатов.

Мероприятие удастся провести вопреки противодействию и жесткому давлению Запада, подчеркнул Ушаков. По его словам, Россия упорно готовилась к саммиту и придает этому событию большое значение. Стремление африканцев участвовать в нем подтверждает, что они хотят укреплять связи с Россией, добавил помощник главы государства.

Ушаков констатировал, что Россия рассчитывает на подписание ряда контрактов, меморандумов и соглашений в разных областях по итогам форума.

Второй саммит «Россия — Африка» пройдет под девизом «За мир, безопасность и развитие». Организатор — Росконгресс.