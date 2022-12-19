Мир 19 декабря 2022, 14:37 Участие США в конфликте на Украине сочли опасным и недальновидным Представитель МИД Захарова: политика Белого дома ставит США и Россию на грань столкновения РИА «Новости»

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Президенту США Джо Байдену не следует провоцировать эскалацию конфликта на Украине, ведь это может привести к прямому столкновению Соединенных Штатов и России. Официальный представитель МИД Мария Захарова сказала об этом в ответ на запрос журналистов, который опубликовали на сайте министерства.

Дипломат подчеркнула, что ответственность за разрыв российско-американских отношений понесли США. Американская сторона пыталась сохранить свою гегемонию и игнорировала новые геополитические реалии.

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Россия, по ее словам, несмотря ни на что, искала точки соприкосновения. Мария Захарова заявила, что после фиаско в Афганистане Белый дом втянулся в конфликт на Украине — поддержал киевский режим оружием, финансами и увеличил свое присутствие на месте.

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«Это опасная и недальновидная политика, которая ставит США и Россию на грань прямого столкновения», — предупредила она.

Представитель МИД от лица России призвала Байдена оценить ситуацию и прекратить раскручивать спираль эскалации конфликта.

Заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков ранее на площадке дискуссионного клуба «Валдай» назвал отношения между Россией и США плачевными. Об обвинил американское правительство в проведении антироссийского курса.