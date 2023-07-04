Мир 04 июля 2023, 19:28 Участие США увидели в атаках беспилотников на Москву и Подмосковье МИД заявил об участии США и стран НАТО в атаке дронов на Москву и Подмосковье РИА «Новости»

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Атака пяти украинских беспилотников на Москву и Московскую область со стороны украинских боевиков была бы невозможной без поддержки США и других стран НАТО. Об этом говорится в официальном заявлении Министерства иностранных дел. Полный текст заявления опубликован на сайте ведомства.

Дипломаты подчеркнули, что продолжающиеся со стороны стран Запада накачивание оружием Украины, поставки беспилотников, обучение операторов дронов, а также предоставление данных, полученных с военных и гражданских спутников, сделали США и их сателлитов соучастниками.

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Страны Запада своими действиями помогли в подготовке и осуществлении террористических актов, которые украинские власти проводят за их же деньги и при помощи поставляемого оружия.