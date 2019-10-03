Участие Медведева в праздновании 75-летия освобождения Белграда назвали в Сербии особой честью
Глава внешнеполитического ведомства Сербии и первый вице-премьер Ивица Дачич обозначили, что особой честью для республики является участие российского премьера Дмитрия Медведева в праздновании 75-летия освобождения Белграда от фашистов. Дипломата процитировало РИА ФАН.
«Особую честь представляет участие в праздновании российского премьера Дмитрия Медведева», — отметил Дачич во время выступления на церемонии открытия конференции, которая посвящена сербско-русским отношениям эпоху политических перемен с XVIII по XX век.
Он заметил, что отношения Белграда и Москвы отличает взаимопонимание, и сейчас они находятся на самом высоком уровне. Дипломат поблагодарил Россию за поддержку ее суверенитета и территориальной целостности.