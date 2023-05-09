Мир 09 мая 2023, 16:33 Участие лидеров стран СНГ в параде Победы в Москве раскритиковали на Украине МИД Украины счел аморальным участие лидеров стран СНГ в параде Победы в Москве РИА «Новости»

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Участие лидеров стран СНГ в параде Победы 9 мая в Москве является недружественным и аморальным шагом. Об этом заявил представитель МИД Украины Олег Николенко в Facebook *.

Парад Победы прошел утром 9 мая на Красной площади. По приглашению президента России Владимира Путина участие в нем приняли главы Туркмении, Таджикистана, Киргизии, Казахстана, Армении, Узбекистана и Белоруссии.

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В своем заявлении Николенко не упомянул только белорусского лидера Александра Лукашенко.

«Украина считает участие глав указанных стран в этом мероприятии как недружественный и аморальный по отношению к Украине шаг. Это показывает пренебрежение к украинскому народу, который борется за свободу и выживание», — добавил он.

После парада лидеры стран в компании Владимира Путина возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата и провели неформальный завтрак.

* Соцсеть принадлежит корпорации Metа, которая признана экстремистской организацией, запрещена на территории России.