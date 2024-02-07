Мир 07 февраля 2024, 15:58 Убыток компании Carlsberg составил почти 6 млрд долларов в 2023 году Alexander Legky/Global Look Press

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Группа компаний Carlsberg в прошлом году потеряла около 5,9 миллиарда долларов на фоне деконсолидации бизнеса в России. Об этом свидетельствуют отчеты одного из ведущих мировых производителей пива.

В целом за 2023 год убыток компании вырос почти в 40 раз и составил примерно 5,9 миллиарда долларов или 40,788 миллиарда крон. В 2022 году потери Carlsberg насчитывали 1,063 миллиарда крон.

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В компании сделали вывод, что к таким колоссальным убытками привела деконсолидация бизнеса в России.

В начале октября прошлого года Carlsberg Group запустила процесс расторжения лицензии с «Балтикой». После этого российский производитель пива не сможет продавать напиток под брендами, принадлежащими датской компании. Соглашение осталось в силе до 1 апреля 2024 года.

В декабре 2023 года топ-менеджеров российской «Балтики» обвинили в работе в интересах Carlsberg Group. Подозреваемых задержали по делу о мошенничестве. Бывшего президента «Балтики» Дениса Шерстенникова заключили под стражу.