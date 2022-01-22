Убытки отказа от «зеленой энергетики» подсчитали в Великобритании

Британцы могли бы ежегодно экономить на счетах за электроэнергию в результате «зеленого» перехода. За последнее десятилетие они сохранили бы около 2,5 миллиарда фунтов стерлингов (около 262 миллиардов рублей), сообщило The Independent, ссылаясь на исследование сайта об энергетической политике и климатическому кризису Carbon Brief.

Проблемы с большими счетами за электроэнергию и ростом цен на энергоносители исследователи связали с тем, что Великобритания по-прежнему зависима от «старых» источников.

Если бы зеленый переход поддержало правительство Дэвида Кэмерона, а также если бы оно продолжило финансировать строительство ветряных электростанций, то средняя семья в Великобритании могла каждый год экономить 40 фунтов стерлингов (чуть больше четырех тысяч рублей), не переплачивая за электроэнергию.

А так в феврале британцев ждет очередное повышение цен. Оно, как указано в материале, может превысить 50%. После этого годовая переплата каждой семьи за электричество составит уже 60 фунтов (немного меньше 6,3 тысячи рублей).

Энергетический кризис в стране, по мнению специалистов, усугубился из-за промедления правительства в вопросе развития возобновляемых источников энергии.

При этом представитель правительства Великобритании рассказал, что они последовательно поддерживают возобновляемые источники энергии, а также увеличивают на 500% мощности возобновляемых источников энергии.

По его словам, власти вкладывают свыше 6,6 миллиарда фунтов стерлингов в строительство домов с нулевыми выбросами углерода.

Эксперты в России в 2021 году подсчитали примерную сумму, в которую обойдется стране переход на так называемую «зеленую энергетику». Это минимум 90 триллионов рублей. Такую цифру назвал вице-премьер Андрей Белоусов.