Берлин призвал Вашингтон не вводить санкции против «Северного потока — 2» Подробнее

По мнению журналистов, более суровое решение властей США стало бы ударом для инвесторов газопровода. Однако они отказались от таких мер, поэтому санкции не принесут пользу. Авторы материала отметили, что американские действия похожи на простую месть. Она не изменит планы России.

Более того, задержка строительства может принести выгоду России. Цены на российский газ уменьшились, а отсрочка не даст ценам на топливо упасть еще ниже.

Германия считает, что санкции Соединенных Штатов вмешиваются в автономные решения Европы. Из-за этого Евросоюз может повысить размер пошлин на сжижженный природный газ США.

Ранее Берлин призвал сенат США не вводить санкции против газопровода «Северный поток — 2».