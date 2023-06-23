Мир 23 июня 2023, 18:06 Убытки из-за спада потока российских туристов признали в Турции «Турпром»: Турция признала убытки из-за спада потока туристов из России РИА «Новости»

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Турецкие туристические операторы начали терпеть убытки из-за спада потока российских туристов. Об этом на брифинге сообщил глава ассоциации туристических операторов и отельеров Каан Кавалоглу, его слова привело издание «Турпром».

«Нас тревожит, что многие отели так и не достигли ожидаемого уровня заполняемости. Однако в некоторых уже давно нет свободных мест. Из-за климатических условий туристический сезон стартовал позднее, этот фактор тоже оказал влияние», — сказал он.

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Кавалоглу уточнил, что по сравнению с 2019 годом убыток турецких туроператоров составил 14%.

По информации туроператоров, что в июне цены на путевки в турецкие отели снизились в среднем на 20%. Чаще всего туристы отдают предпочтения недорогим гостиницам с хорошим соотношением качества и цены.

Глава турагентства Pegas Touristik в Перми Евгений Купин ранее рассказал, где россиянам получится выгоднее отдохнуть, чем в Турции.