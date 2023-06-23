23 июня 2023, 18:06
Убытки из-за спада потока российских туристов признали в Турции
«Турпром»: Турция признала убытки из-за спада потока туристов из России
Турецкие туристические операторы начали терпеть убытки из-за спада потока российских туристов. Об этом на брифинге сообщил глава ассоциации туристических операторов и отельеров Каан Кавалоглу, его слова привело издание «Турпром».
«Нас тревожит, что многие отели так и не достигли ожидаемого уровня заполняемости. Однако в некоторых уже давно нет свободных мест. Из-за климатических условий туристический сезон стартовал позднее, этот фактор тоже оказал влияние», — сказал он.
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Кавалоглу уточнил, что по сравнению с 2019 годом убыток турецких туроператоров составил 14%.
По информации туроператоров, что в июне цены на путевки в турецкие отели снизились в среднем на 20%. Чаще всего туристы отдают предпочтения недорогим гостиницам с хорошим соотношением качества и цены.
Глава турагентства Pegas Touristik в Перми Евгений Купин ранее рассказал, где россиянам получится выгоднее отдохнуть, чем в Турции.
Турция
Туризм
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