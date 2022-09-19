Убивший родителей в Турции россиянин записал видео с объяснением | 360°

Мир 19 сентября 2022, 17:04 Поделиться Telegram

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Viber Убивший родителей в Турции россиянин записал видео с объяснением Убивший родителей молотком в Турции россиянин заявил, что его хотели отдать в психбольницу

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Мужчина из России убил пожилых родителей молотком во время отдыха в Турции. Спустя сутки он записал видео с объяснением своего поступка и выложил в Сети.

«То, что я ничтожество это наказал, считаю правильным. По приезде в Россию меня опять определили бы в психиатрию, а туда мне страшно попадать», — заявил автор видео.

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Мужчина поделился историей своих непростых отношений с родителями и бабушкой. По его словам, родственники издевались над ним и хотели отобрать у него силу. Мужчина заявил, что у него есть способности все притягивать. Он сказал, что попытки родственников отобрать эту способность и привели к убийству.

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Также автор видео описал, как наносил удары. Его отец скончался на месте, а маму увезли на скорой. Однако врачи не смогли спасти ей жизнь.

Мужчину уже задержала местная полиция.

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