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    16 сентября 2020, 15:16

    Убивший 77 человек Брейвик подал на УДО

    Андрей Иванов

    Убивший 77 человек норвежский правый радикал Андерс Брейвик подал прошение об условно-досрочном освобождении. Он уже отсидел восемь лет из 21 года срока. Об этом сообщило издание Verdens Gang со ссылкой на адвоката Брейвика Ойстена Стуррвика.
    Убивший 77 человек Брейвик подал на УДО

    «Я подал от его имени прошение об условно-досрочном освобождении», — приводит газета слова юриста.

    Стуррвик добавил, что его клиент имеет право на такое прошение, так как уже отсидел восемь лет. По словам адвоката, Брейвик подписал документ своим настоящим именем и еще одним — Фритьоф Хансен, — которое взял себе за решеткой. Осужденный за массовое убийство людей считает, что его права нарушают, так как держат в одиночке. Он уже подавал иски против государства по этому вопросу, но суд их отклонил.

    Ранее Брейвик решил увековечить свое имя и разослал СМИ и отдельным людям предложение написать книгу о нем. За это он захотел получить около 10 миллионов долларов.

    Андерс Брейвик устроил в июле 2011 года взрыв в правительственном квартале Осло. Его жертвами стали восемь человек. Позже он расстрелял 69 человек в молодежном лагере Норвежской рабочей партии на острове Утойя. Его приговорили к 21 году лишения свободы.

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