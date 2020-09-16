Убивший 77 человек Брейвик подал на УДО

«Я подал от его имени прошение об условно-досрочном освобождении», — приводит газета слова юриста.

Стуррвик добавил, что его клиент имеет право на такое прошение, так как уже отсидел восемь лет. По словам адвоката, Брейвик подписал документ своим настоящим именем и еще одним — Фритьоф Хансен, — которое взял себе за решеткой. Осужденный за массовое убийство людей считает, что его права нарушают, так как держат в одиночке. Он уже подавал иски против государства по этому вопросу, но суд их отклонил.

Ранее Брейвик решил увековечить свое имя и разослал СМИ и отдельным людям предложение написать книгу о нем. За это он захотел получить около 10 миллионов долларов.

Андерс Брейвик устроил в июле 2011 года взрыв в правительственном квартале Осло. Его жертвами стали восемь человек. Позже он расстрелял 69 человек в молодежном лагере Норвежской рабочей партии на острове Утойя. Его приговорили к 21 году лишения свободы.